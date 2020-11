Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução Instagram

Graciele Lacerda usou seu Instagram Stories, nesta segunda-feira, para dizer como o noivo, Zezé di Camargo, está após ter perdido o pai, Seu Francisco, na última segunda-feira.

"Ele está bem, está tranquilo. Claro que tem aquela angústia, aquela falta. Ele não tem vontade de falar e nem de fazer muita coisa, mas fora isso ele está bem. Isso é normal, e ele vai ficar um tempo assim", começou ela.



A jornalista e musa fitness ainda disse que entende o que Zezé está sentindo. "Eu perdi o meu pai e entendo muito bem o que ele está sentido. É como se a gente perdesse o chão, o rumo. Mas ele vai superar. Jajá ele vai voltar com as coisas dele mais tranquilo. Mas claro que ele vai passar por turbilhões de sentimentos. Porque é assim que a gente sente, fica por um bom tempo. Até hoje, tem dez anos que meu pai morreu. Até hoje às vezes me pego lembrando de alguma coisa e me acabo de chorar. Essas lembranças vão sempre existir. Mas a tristeza vai se transformando. É só o tempo, mesmo", disse.