Carol Castro reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 13:38

Carol Castro está de visual novo. A atriz surgiu loiríssima e com o cabelo na altura dos ombros, no Instagram, nesta segunda-feira.

"Me acostumando com essa loirice toda... Feliz demais com tudo!", escreveu ela na legenda.



Carol ainda explicou que a mudança é para seu projeto na Netflix, a série "Maldivas", que também tem no elenco Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Sheron Menezzes.