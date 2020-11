Isaias Saad, Vitória Eisfeld, João Figueiredo e Sasha reprodução do instagram

Publicado 30/11/2020 15:23

Sasha Meneghel e o namorado, João Figueiredo, foram ao casamento do cantor gospel Isaias Saad com Vitória Eisfeld em uma fazenda no interior de São Paulo, na noite de domingo.

João publicou uma foto com a amada e ao lado dos noivos no Instagram. "A gente não tem a foto mais bonita, mas o sentimento de alegria e amor que temos por vocês, foto nenhuma pode mostrar! Meu melhor amigo casou, e ganhei uma irmã também. Sem palavras para hoje, amo vocês", escreveu ele.

