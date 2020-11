Claudia Leitte e a filha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 17:58

Claudia Leitte publicou fotos super fofas com sua filha, Bela, de um ano, no Instagram, nesta segunda-feira. As duas combinaram os looks, que tinham estampa de oncinha.

"O sol mexe com com a gente! No caso, revelou a face dela quando vai botar quente! A menina tá crescendo tao rápido que, certamente, no próximo verão o vestido de onça não vai lhe caber mais", escreveu a cantora.

Nos comentários, Ivete Sangalo se derreteu pela pequena: "Eu não aguento isso. Esse pé , essas coxas e essa sandália", publicou.

