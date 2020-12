Claudia Rodrigues Ag. News

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:23 | Atualizado 01/12/2020 10:27

São Paulo - Claudia Rodrigues, de 50 anos, segue internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. A assessora da atriz, Adriane Bonatto, contou que ela não está na UTI. Segundo Adriane, Claudia Rodrigues está consciente e no quarto. Ela deve receber a segunda dose de uma medicação vinda dos Estados Unidos nesta manhã.

fotogaleria

Publicidade

"Ela segue o dia de hoje fazendo uma bateria de exames. Ela receberá, ainda pela manhã, a terceira dose da medicação que vem dos EUA, que seria administrada em janeiro, quando completaria o ciclo de seis meses, mas será adiantado. Ela fará o último exame no final da tarde e só depois dos resultados de todos exames, teremos como dizer com precisão como está a saúde dela. Ela está consciente e no quarto e não na UTI como noticiaram", disse Adriane Bonatto em entrevista à "Quem".

Claudia Rodrigues sofre de Esclerose Múltipla, uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. Desde que foi diagnosticada, a atriz já passou por diversas internações. Este ano, ela foi internada em janeiro, fevereiro e julho.

Publicidade

Recentemente, Claudia Rodrigues lançou seu canal no YouTube e fez uma live com seus colegas do extinto seriado "A Diarista".