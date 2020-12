Lucas Lucco e Lorena Carvalho se casaram em agosto Torin Zanette / Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 13:49 | Atualizado 01/12/2020 13:52

Lucas Lucco movimentou as redes sociais ao publicar uma foto beijando a barriga da mulher e brincando: "Dois Lucas. Quem vai aguentar?", na última segunda-feira.

fotogaleria

Publicidade

Os internautas, então, começaram a especular que o nome do bebê, fruto de seu relacionamento com Lorena Carvalho, seria Lucas. E os fãs do cantor estavam certos!

À Quem, a assessoria de Lucas confirmou o nome da criança: Lucas.

Publicidade