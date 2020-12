Por O Dia

Publicado 01/12/2020

Bruno Miranda, o Borat do programa 'Amor & Sexo' mostrou a cicatriz no abdômen, no Instagram, nesta quarta-feira. Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser baleado ao se envolver em uma confusão de trânsito com um policial militar, na Zona Oeste do Rio