Publicado 01/12/2020 16:04

Pabllo Vittar agora é dona de uma loja de roupas, em parceria com os festivais internacionais de música Coachella e Primavera Sound.



Os produtos serão vendidos globalmente e abrangem desde camisetas até moletons. No Brasil haverá uma seção exclusiva, com roupas íntimas e outros itens.



Os preços da loja variam de R$ 79,90 a R$ 399,90.