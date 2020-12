Pável Reymond Reprodução / Instagram

Cauã Reymond mostrou uma curiosidade sobre o irmão, Pável Reymond, no Instagram. Aos 29 anos, Pável iniciou os estudos em atuação, e vai estrear como dublê de Cauã na próxima novela das nove, 'Um Lugar ao Sol'.



"No mesmo set", escreveu Cauã na legenda do vídeo, mostrando o irmão dançando nos bastidores, usando máscara e roupa de proteção contra a Covid-19.