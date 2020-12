Genival Lacerda Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 20:21 | Atualizado 01/12/2020 20:24

Genival Lacerda, de 89 anos, foi internado em um hospital de Recife, em Pernambuco, com Covid-19, na última segunda-feira. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da região, em estado grave, com o pulmão comprometido. A informação foi dada pelo filho do cantor, João Lacerda, através do Instagram, nesta terça-feira.

"Na última sexta-feira socorri meu pai pra urgência com pico de glicose, ele foi recebeu os primeiros atendimentos, normalizando a glicose e voltamos pra casa. No dia de ontem segunda-feira percebi que ele não estava bem então levei novamente para o hospital, imediatamente verificaram que ele estava com dificuldade em respirar e logo foi para o balão de oxigênio! O resultado do exame testou positivo para a Covid e o pulmão está comprometido! Peço a todos que orem por ele, para que ele vença essa doença", escreveu ele.



