Ana Paula Valadão Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 21:08

A cantora gospel Ana Paula Valadão vai ser investigada por homofobia por fala polêmica sobre pessoas com aids. O Ministério Público Federal aceitou as denúncias, após as declarações que a cantora deu no Congresso Diante do Trono de 2016, que viralizaram recentemente.



"A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte. Tá aí a aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte", disse a cantora na ocasião.



A investigação vai apurar se houve conduta discriminatória caracterizadora de discurso de ódio contra pessoas portadoras do vírus do HIV.