Nadine e Tiago Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 09:33 | Atualizado 02/12/2020 09:36

Rio - Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, reataram o namorado há poucos dias e resolveram comemorar em uma viagem para Cancun, destino turístico do México. Nos registros dos passeios postados no Instagram, eles vêm recebendo críticas e julgamentos por causa do relacionamento. E Tiago Ramos não deixou sem resposta, nesta quarta-feira, um seguidor que o chamou de "michê de rico".

"Eu não sou garoto de programa, nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros, não, pô. Você não tem ideia o quanto é mau ler um comentário como esse. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas você precisa ser internado com esse pensamento. Me deixa em paz, eu não posso mudar meu rosto nem meu corpo, só minha mente", rebateu o modelo.

Recentemente, o modelo fez postagens chorando e comentando sobre depressão. Fãs do jogador Neymar dizem que foi estratégia para chamar a atenção de Nadine e reatar o namorado dos dois. Mas alguns seguidores de Tiago o defendeu.