Jair Bolsonaro e Felipe Neto Reprodução

Por iG

Publicado 02/12/2020 10:47 | Atualizado 02/12/2020 11:01

São Paulo - Na noite da última terça-feira, Felipe Neto publicou em seu Instagram um meme debochando do fato de seu nome figurar uma lista de "detratores" do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

"Como eu fui classificado pela equipe do Paulo Guedes como um DETRATOR na lista de 81 pessoas a serem 'monitoradas de perto', eu apresento: Felipe Neto Detrator. #TheTratores”, legendou o youtuber.

Na imagem publicada por Neto, que é uma montagem de "Vingadores", outros nomes da lista ganham destaque, como Guga Chacra, Rachel Sheherazade, Vera Magalhães, entre outros. Paulo Guedes aparece no lugar de Thanos, o vilão da história.

Entenda

O caso dos "detratores" veio à tona após uma reportagem de Rubens Valente, do Uol, ir ao ar. Segundo o jornalista, uma empresa de comunicação foi contratada pelo governo federal para orientar como o órgão deveria lidar com um grupo de 77 formadores opinião nas redes sociais.

A medida a ser tomada varia: "o monitoramento preventivo das publicações do influenciador", o "envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que ele publicar" ou mesmo "propor parceria para divulgar ações da Pasta".

No total, 44 são jornalistas. Cada nome é acompanhado de um comentário sobre o que a pessoa tem escrito nas redes a respeito do governo e em especial de Paulo Guedes. Já no campo dos supostos "detratores" aparecem youtubers e influenciadores como Felipe Neto, Nathália Rodrigues e Jones Manoel.