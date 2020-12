Michele Morrone e Anitta Reprodução/Montagem

Por O Dia

Rio - O ator italiano Michele Morrone, galã do polêmico filme erótico "365 Dias", surpreendeu ao postar um vídeo no Instagram ouvindo uma cantora brasileira: a poderosa Anitta. No registro, ele custa "Bola Rebola", parceria da brasileira com Tropkillaz, MC Zaac e o colombiano J. Balvin.

fotogaleria

No Twitter, fãs da Anitta elouqueceram com o fato da música da artista chegar tão longe, além de sugerir que a cantora carioca flerte com o galã italiano. O seguidores de Anitta ainda lembraram do fato dela ter mandado mensagem ao ator pedindo para conhecê-lo, mas o galã não respondeu. Isso aconteceu no verão passado enquanto Anitta divulgava música em solos italianos com o cantor Fred di Palma.