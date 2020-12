Por IG - Gente

A plataforma de streaming Spotify divulgou nesta terça-feira (01) a lista dos 10 artistas mais ouvidos do Brasil, onde figura, na primeira posição, a cantora sertaneja Marilia Mendonça.

A Rainha da Sofrência é a mais ouvida da plataforma, seguida por outros grandes nomes do gênero como as duplas Henrique & Juliano, Zé Neto e Cristiano, Jorge & Mateus e Maiara e Maraísa, além de outros grandes nomes do pop e da eletrônica como Anitta e Alok, respectivamente.