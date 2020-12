Giovanna Ewbank fala sobre diástase após nascimento de terceiro filho reprodução de vídeo

Por O Dia

Após o nascimento de Zyan, Giovanna Ewbank contou em seu Instagram Stories, nesta quarta-feira, que sofreu com a diástase abdominal. Ela ainda relatou que começou a sentir dores na coluna por conta disso.

"Quando a gente engravida, o músculo do nosso abdômen se separa, é a famosa diástase. Fiquei com três dedos de distância entre um músculo e outro. Comecei a buscar na internet o que fazer para minimizar essa diástase. Comecei a ter muita dor na coluna de amamentar", começou ela.

A apresentadora ainda explicou que não pode fazer alguns exercícios físicos ou até mesmo posições de ioga por conta da diástase. "Não pode fazer certos exercícios, etc e tal. Não podia fazer posições na ioga... Tem que ter cuidado quando se tem diástase. Encontrei uma doutora Aline, que está ajudando a voltar ao meu corpo normal, a reorganizar o meu corpo. O tratamento que ela faz está me ajudando muito com as dores na coluna também porque fortalece o músculo do abdômen. Já senti muita diferença na diástase. A gente vê diferença fisicamente também, mas não foi por isso que eu procurei a Dra. Aline. Foi para reorganizar meu corpo. Quem amamenta sabe quanta dor a gente tem na coluna, costas, lomba... Amamentar é punk!", destacou ela.