Primos de Alok criam vaquinha para ajudar no tratamento do pai Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 13:56 | Atualizado 02/12/2020 13:59

Rio - João Vitor e João Paulo Scalon, primos do DJ Alok, estão fazendo uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento do pai. De acordo com os irmãos gêmeos, o pai deles tem uma demência e precisa de cuidados diários.

"Queridos amigos, confesso que não gosto de ficar pedindo essas coisas, mas realmente é por uma boa causa. Como alguns sabem, meu pai tem uma demência e precisa de cuidados especiais e diários como cuidadoras, remédios, fraldas... Com o passar do tempo, os custos ficaram mais altos e difíceis. Minha maior preocupação é com os remédios dele e não temos dinheiro o suficiente para arcar com eles, que são extremamente necessários. Fizemos uma vaquinha e nessa situação, qualquer valor será muito bem-vindo", disse João Vitor.

Publicidade

Até o momento, a vaquinha já arrecadou pouco mais de R$ 2 mil. Os irmãos pretendem chegar a R$ 15 mil.