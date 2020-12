Gabriela Pugliesi reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 14:28 | Atualizado 02/12/2020 14:30

Gabriela Pugliesi não tem nenhum pudor em falar sobre sua vida sexual. Ao responder perguntas dos internautas, no Instagram Stories, na noite da última terça-feira, ela falou abertamente sobre tudo.

A musa fitness contou que ela e o marido, Erasmo Viana, não estão transando muito ultimamente. "Não estou muito transante, não. Estou meio exausta. Temos fases", comentou.

Sobre sexo no primeiro encontro, ela destacou: "Eu transei na primeira noite com todos os meus namorados. Escorpiana, queridos. Quem sabe, sabe", brincou.

Gabriela ainda contou que não costuma ver o celular do marido, por isso não vê os nudes que ele recebe. "Eu não vejo o celular do Erasmo, mas com certeza ele recebe bastante. Poderia compartilhar algumas comigo. Nunca te pedi nada, Erasmo", divertiu-se.

Quando o assunto foi sexo anal, a digital influencer revela que já praticou. "Gente, já fiz de tudo nessa vida", destacou.