Lexa Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 15:18 | Atualizado 02/12/2020 15:21

Lexa está de visual novo! A cantora deixou pra trás o cabelão até a cintura e diminuiu o comprimento de suas madeixas até a altura dos ombros. Os fios também estão mais claros. A responsável pela mudança foi a cabeleireira Janny Mota.

fotogaleria

"Amei. Eu estou passada. Eu estou no chão", comentou a cantora sobre seu novo cabelo, no Instagram Stories.



Nesta segunda-feira, Lexa terminou as gravações do clipe de 'Suavidade', em parceria com PK. A música será lançada nesta sexta-feira, dia 04.