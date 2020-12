Jesuita Barbosa reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 15:49 | Atualizado 02/12/2020 15:57

Jesuíta Barbosa se declarou para o fotógrafo, Fábio Audi, através do Instagram, nesta quarta-feira.

"Sempre gostei de dizer “roseo”, me referindo a cor. Aprendi assim. Me lembra sempre a rosa como imagem em pigmento. Azul nunca foi a cor mais quente. Esta foto e do @fabioaudi, meu amor", escreveu o ator na legenda.

O fotógrafo era apontado como namorado de Jesuíta desde 2014.

Nos comentários, famosos como Viviane Araújo, Marcos Veras, Rafael Vitti e Silvero Pereira elogiaram o clique.







