Borat posa sorridente para foto reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 16:34 | Atualizado 02/12/2020 16:34

Bruno Miranda, o Borat do programa Amor & Sexo, posou todo sorridente no Instagram, nesta quarta-feira. No entanto, ele avisou que ainda sente fortes dores.

fotogaleria

Publicidade

"Nem sei como consigo sorrir, com a dor que estou sentindo", disse ele, que acrescentou: "Que venha o ano novo!!".

Na noite de terça-feira, ele publicou um vídeo na rede social em que aparece andando um pouco pelo hospital. "Tiro dois 100m. Reaprendendo a andar! Evolução. Obs: isso na barriga é curativo. Aceitando orações", escreveu.

Publicidade

O artista precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser baleado ao se envolver em uma confusão de trânsito com um policial militar, na Zona Oeste do Rio. Ele está internado na enfermaria do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Zona Oeste do Rio.