Enzo Belmonte chega ao lançamento do Volume 5 do álbum “Referências” homenageando São Jorge, através do Ponto de saudação a Ogum “Sete espadas”, e Seu Jorge, amigo e primeira referência do artista, com a música “Alma de Guerreiro”. Para este momento especial, o sambista convidou Serjão Loroza para dividir os vocais.



“Nessa faixa eu tive a oportunidade de prestar uma homenagem ao meu Santo Guerreiro, Ogum, e a minha primeira referência musical...meu Padrinho e amigo, que chamo carinhosamente de irmão, Seu Jorge. Pra dividir essa faixa comigo, convidei o grande músico e amigo, Serjão Loroza, um cara que admiro muito pelo seu talento e pela pessoa maravilhosa que é. A potência de voz do Loroza deu o diferencial que nós queríamos pra essa faixa! Eu adorei o resultado!”, comenta Enzo.



Para encerrar o lançamento deste quarto álbum com chave de ouro, na próxima sexta-feira, dia 11,o artista disponibiliza o pout-pourri “Escasseia/Corda No Pescoço” contando com a participação de Dudu Nobre.

A partir desta data, o disco completo estará em todos os aplicativos de música com uma faixa bônus retirada de um áudio do Enzo cantando “Naquela mesa”, aos cinco anos de idade, com o avô já falecido.

