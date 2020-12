Sertanejo Leonardo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 17:18 | Atualizado 02/12/2020 17:18

O cantor Leonardo, que foi diagnosticado com dengue na semana passada, já está se sentindo melhor. Segundo a esposa dele, Poliana Rocha, o sertanejo, que disse ter sentido muitas dores até então, apresentou melhoras e "está ótimo".



"Já está até gravando, sinal de estar joia", disse a jornalista nos stories do Instagram, em que registrava um beijo no maridão.



O cantor revelou que estava com dengue durante o chá de revelação do primeiro filho de Zé Felipe, uma menininha.