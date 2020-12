Rodrigo Globo/Paulo Belote e reprodução

02/12/2020

O estado de saúde de Nicette Bruno é considerado grave. A atriz foi diagnosticada com Covid-19 e está internado na UTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. A unidade de saúde deu detalhes do estado do saúde da atriz através de uma nota, nesta terça-feira.

"A paciente Nicette Bruno encontra-se internada na UTI da Casa de Saúde São José com quadro de pneumonia causada pelo COVID-19. Ela está sedada, intubada e respirando através de um ventilador mecânico. Seu quadro é considerado grave. Ela segue sob cuidados intensivos e acompanhada por equipe médica assistente, além de equipe multidisciplinar do hospital".