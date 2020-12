Titi Müller reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 18:51 | Atualizado 02/12/2020 18:54

Titi Müller contou aos internautas que precisou realizar uma cirurgia de emergência na última terça-feira. Um cisto de seu seio, junto com uma mastite, se tornou um grande baita abscesso que teve que ser drenado ontem. A apresentadora falou sobre a situação através de um grande desabafo no Instagram.

"Essa semana, faltando poucos dias pro Benja completar 6 meses, tive o meu primeiro perrengue real na amamentação. Fiquei na dúvida se deveria compartilhar um momento tão delicado, mas sei o quanto espaços virtuais como esse tem me ajudado nessa jornada. Amei amamentar meu filho desde o primeiro segundo, mas isso não quer dizer que foi uma tarefa fácil. A bomba elétrica é praticamente outro filho, tenho uma relação de amor e ódio com aquele barulho insuportável que me ajuda a preencher cada dobrinha exclusivamente com meu leite", começou ela.

A apresentadora, então, descobriu que estava com um cisto no seio. "Acontece que esse super estímulo desencadeou um cisto há alguns meses, e por ser indolor e ter aparecido de uma hora pra outra, foi totalmente ignorado. E louco como a gente se anula nas pequenas e grandes coisas nesse processo de maternidade pandêmica, em que os mínimos assuntos do bebe viram prioridade e o check-up da mãe fica pra trás", comentou.

Devido este cisto, ela precisou ser operada às pressas. "O tal cisto, que logo mais descobri que chamava galactocele e era inofensivo, misturou com uma mastite e virou um baita abscesso que teve que ser drenado ontem em uma cirurgia de emergência. Já estou em casa e passo bem, apesar do susto e da dor do cac*te toda a vez que o peito enche e preciso esvaziar. Não sei se vou conseguir continuar amamentando em LD com um peito só, e tudo bem se não der. E impossível dar conta de tudo sempre e tá tudo bem", refletiu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)

