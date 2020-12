Beth Goulart e Nicette Bruno Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 11:12 | Atualizado 03/12/2020 11:27

Rio - A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, continua internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira, o "quadro não sofreu grandes alterações e ainda é considerado grave". A atriz "segue sedada, intubada e respirando através de um ventilador mecânico. Está sob cuidados intensivos com equipe médica assistente e equipe multidisciplinar".

fotogaleria

Publicidade

Nicette Bruno foi internada no dia 29 de novembro depois de testar positivo para covid-19. Bárbara Bruno, uma das filhas da atriz, deu a notícia no Facebook. "Estou aqui para dizer que, infelizmente, a Covid bateu à nossa porta. Mamãe está com Covid, está internada, mas está passando bem, está com uma ventilação não invasiva. Eu tenho certeza e confiança que ela vai vencer a Covid. Me solidarizo, como todas as pessoas que estão passando por esse processo, use máscara. Salva vidas", escreveu.

No dia seguinte, Beth Goulart fez um vídeo falando sobre a saúde da mãe. "Boa tarde a todos. Passando aqui para dar notícias de mamãe. O quadro está estável, ela está consciente, respondendo bem ao tratamento, vamos vencendo um dia de cada vez. Vamos continuar em oração por ela e para todos que estão com covid neste momento pedindo força para eles e suas famílias. Gratidão", disse.

Publicidade

Na terça-feira, dia 1º de dezembro, a veterana teve uma piora e precisou ser intubada. "Ontem ela teve uma ligeira piora, então foi necessário sedar e intubar, mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo. É uma luta e nós vamos vencer esta luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vai vencer esta luta. Quero propor todos os dias uma oração às 18h por Nicete. Vamos orar até ela estar recuperada. Conto com vocês", disse Beth Goulart.

Em entrevista à "Quem", a atriz disse que a mãe foi infectada por um parente. "Nós moramos no mesmo condomínio. Mamãe tem a casa dela e eu a minha. Estou sempre com ela, somos muito ligadas, fazemos aulas juntas. E ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela".