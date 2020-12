Marcio Garcia ao lado do pai Reprodução/Instagram

Rio - Diagnosticado com Covid-19 em novembro, o pai do apresentador Márcio Garcia, Carlos Alberto Machado, segue internado no hospital. Ele precisou ser entubado novamente por causa de uma intercorrência como informou o próprio filho nas redes sociais.

“Ele teve uma intercorrência, deu um passo atrás na evolução. É normal em pacientes de Covid-19. Foi o primeiro dele. Está no CTI normal e teve que ser entubado, mas passa muito bem. Está respondendo as perguntas com a cabeça, mexendo os olhos”, disse.

“Ele está se recuperando e eu tenho fé que será uma recuperação plena. Agradeço mais uma vez por essa corrente. Obrigado, de coração”, afirmou ele no vídeo.