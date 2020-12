Beto Barbosa Divulgação / Gina Stocco

Por O Dia

Rio - O cantor Beto Barbosa, de 65 anos, vence o câncer na bexiga e na próstata e se emociona ao relembrar do diagnóstico da doença. O relato foi feito através do Instagram, nesta quinta-feira.

"Mais um dia de agradecimentos a Deus pela minha cura. Conversando hoje com meu medico, Dr.Fernando Maluf, fiquei emocionado quando ele me confidenciou a realidade de cura na época. Eu só tinha 5% a 10% de chances de cura, mas quando Deus quer, tudo e possível. Então, gente , nunca devemos perder a fé em Deus. Nunca devemos desistir de lutar, acreditar, viver e ser feliz. Deus existe e o câncer tem cura. Agradeço a Deus, ao amigo e médico Dr. Fernando Maluf, à sua equipe e a todos os meus fãs, amigos e familiares que rezaram por mim. Dois anos se passaram desde a descoberta do câncer de bexiga e próstata. Faltando agora três anos para que eu fique livre do pet-scan que faco de três em três meses para saber se esta tudo ok. Desta vez, deu certo... Os exames acusaram 100% de cura", destacou ele.







Uma publicação compartilhada por Beto Barbosa (@betobarbosa)