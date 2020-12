Caio Blat e Luisa Arraes curtem praia no Nordeste Reprodução / Instagram

Nada como um bom mergulho no mar em um dia ensolarado! Caio Blat e Luisa Arraes estão se esbaldando com as belezas do Alagoas e compartilharam um clique no mar de Barra Grande.