Publicado 03/12/2020 16:48 | Atualizado 03/12/2020 16:51

A cantora Lexa zerou todos os presentes de Natal possíveis, e se autopresenteou com um baita carrão de luxo, nesta quinta-feira (03).

fotogaleria

Ela mostrou o automóvel, um Porsche Macan branco, na garagem de sua mansão, embalado com um laço de presente na cor vermelha."Meu presente de Natal que eu mesma me dei. Obrigada minha família, minha equipe, meu marido e amigos! Eu trabalho tanto, eu mereço! Sempre quis esse carro. Meu suor, minha conquista e minha benção", comemorou a cantora.Segundo sites especializados, o valor do carro pode chegar a R$ 500 mil.