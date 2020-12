Alok publica fotos do nascimento da filha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 20:39 | Atualizado 03/12/2020 20:40

fotogaleria

Publicidade

"Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas gracas a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos. Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção Divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa", escreveu o DJ.

Alok e Romana já são papais de Ravi, de dez meses.

Publicidade