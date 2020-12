Fábio Assunção se casa Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 20:59 | Atualizado 03/12/2020 21:35

Rio - Fabio Assunção será papai mais uma vez. O ator e a esposa Ana Verena esperam um bebê. O anúncio foi feito pelo ator, em entrevista a edição online do Men Of The Year 2020, da GQ, nesta quinta-feira.

"Estamos grávidos! Então, ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas o nosso primeiro", revela o ator, que já é pai de Ella e João.

O ator foi eleito pela publicação como 'Personalidade do Ano'. Em seu discurso, Fábio agradeceu: "Foi um ano difícil, de pandemia. Um ano de sofrimento pra muita gente, de falta de esperança. Mas acho que aqui, nesse momento, cabe a gente celebrar um pouco as conquistas do ano. Acho que faço parte de um grupo de pessoas que conseguiram encontrar novos caminhos, superar desafios", disse ele, que completou: "Evoluí muito espiritualmente, mentalmente, fisicamente".



Fabio Assunção e Ana Verena Assunção se casaram em outubro deste ano. A cerimônia no civil foi restrita apenas aos familiares, devido a pandemia.