Por O Dia

Publicado 04/12/2020 14:56 | Atualizado 04/12/2020 14:59

Tatá Werneck aproveitou o dia ensolarado para curtir uma piscina com a filha Clara Maria. Mas, é claro, que a apresentadora do Lady Night não perderia a chance de fazer uma piada sobre isso também.



"Por piscinas onde os adultos não fiquem na ponta do pé. Votem", escreveu Tatá, com seus 1,52m de altura, na legenda da foto, postada nesta sexta-feira (04) no Instagram.Os fãs sempre seguem com as brincadeiras de Tatá nós comentários. "Não demora muito e ela está do seu tamanho... Aconteceu comigo", brincou um seguidora. "Já existem. Se chamam piscinas infantis", riu uma segunda pessoa.