Babu Santana Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 19:45

Babu Santana fez a alegria dos fãs nesta sexta-feira (04), após aparecer vestido de Papai Noel no Instagram.



O ator de 40 anos perguntou, na postagem, o que os seguidores querem ganhar de Natal, neste ano.



"Fica ligado nesse 'Paizão Noel'! Você só pode pedir um presente nesse Natal", disse o ex-BBB.



Os pedidos foram diversos: "Quero ver Babu fazer um show com as músicas do Tim Maia", desejou um seguidor. "Quero a vacina da Covid-19", pediram várias pessoas.