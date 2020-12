Fátima Bernardes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 20:39 | Atualizado 04/12/2020 20:42

Rio - Após anunciar que está com um câncer no útero, Fátima Bernardes agradeceu as mensagens de apoio que tem recebidos dos amigos, através do Instagram Stories, nesta sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Gratidão pelos amigos e fãs queridos emanando boas energias", escreveu a jornalista.

Em seguida, ela publicou uma série de vídeos de famosos enviando mensagens positivas a ela, como: Projota, Luiza Possi, Lenine, Vitor Kley, Mumuzinho, Dilsinho e Belutti, da dupla com Marcos.