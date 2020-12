Bruno, Marrone e Gusttavo Lima Reprodução

Publicado 05/12/2020 08:35

Rio - Nesta sexta-feira, Gusttavo Lima recebeu Bruno e Marrone para mais uma live. O que o cantor não esperava era que o colega se manifestasse a respeito da sua relação com a modelo Andressa Suita. Durante uma pausa na apresentação, Bruno comentou. "Pela lei, a intenção do padrinho é fazer com que nunca seu casamento se acabe. Quando você me convidou para ser padrinho do seu casamento, eu fui nesse intuito. Você pode não ficar mais com ela, nunca mais ficar com ela, vocês acabarem mesmo de verdade. Mas eu sou padrinho até hoje. Inclusive a gente é padrinho dos filhos", disse Bruno.

Visivelmente constrangido, Gusttavo só comentou sobre a relação do sertanejo com seus filhos e disse: "foi por isso que eu te convidei".

Em contrapartida, Marrone tentou aliviar o clima. "Gusttavo, vai ser feliz do jeito que você quer viver, pô", brincou.