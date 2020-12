Thelma Assis Reprodução

Por O Dia

Rio - Thelma Assis, campeã do 'Big Brother Brasil 20', foi diagnosticada com Covid-19. A médica e influencer contou que ela e o marido, o fotógrafo Denis Santos, foram contaminados, em entrevista ao 'É de Casa', da TV Globo, neste sábado.

"No dia 24 de novembro, senti sintomas e mal-estar. No dia 25, fiz o primeiro teste e veio negativo. Meu marido também apresentou sintomas e os sintomas foram evoluindo. Fiz um segundo teste no dia 26 e deu positivo", contou a médica.