Duda Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 16:15

Rio - De passeio nas praias paradisíacas das Maldivas com o namorado Nego do Borel, Duda Reis brindou os fãs com fotos sensuais de biquíni. Além dos cliques na areia, a atriz também postou stories com Adriane Galisteu, que faz compartilha a viagem com o casal.

