Rio - Dona do hit 'Envolvimento Diferente' ao lado das Gêmeas Lacração, em 2018, MC Loma contou que teve depressão ao se afastar dos palcos, devido uma briga com sua gravadora. A revelação foi feita em entrevista ao programa "Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show".

"Foi muito triste, eu passei alguns meses em depressão. A gente estava no auge da carreira, levando alegria para vocês, se sentia muito bem fazendo shows, entrevistas, então foi um momento muito delicado. Espero que a gente não passe por isso de novo", afirmou a funkeira.

Ela ainda falou sobre suas conquistas pessoais. "O sonho que eu realizei foi o de reformar a casa da minha mãe. Agora quero ter a minha casa própria. Minha mãe gosta de luxo, ela quer logo uma cobertura", brincou.

No bate-papo, a funkeira disse que quer seguir na carreira artística. "Hoje, eu e as meninas somos mais independentes em relação a nossa vida pessoal. Estou estudando para terminar o ensino médio e me identifiquei com o ramo artístico e digital. Se tudo desse errado, a gente ia fazer faculdade de moda e abrir uma loja."