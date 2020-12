Maiara arrasa em ensaio sensual reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 17:42 | Atualizado 05/12/2020 19:54

Rio - Maiara, da dupla com Maraisa, publicou cliques de tirar o fôlego no Instagram, neste sábado. Com um body cavado preto e um chapéu, a sertaneja esbanjou sensualidade e mostrou que está com o corpão em forma.

fotogaleria

Publicidade

As fotos foram feitas pelo fotógrafo João Valentino.

Nos comentários, os internautas elogiaram a cantora. "Deusa", "Maravilhosa" e "Perfeita" foram alguns deles.

Publicidade