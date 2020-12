Marina Ruy Barbosa reprodução do instagram

Rio - Marina Ruy Barbosa falou sobre o perrengue que passou ao fotografar para uma campanha de moda, em seu Instagram Stories, neste sábado. Ao compartilhar os cliques do trabalho, a atriz confessou que não foi fácil fotografar com os pesos de musculação e fingir plenitude.

"Eu estava rindo, porque estava vendo as fotos e lembrei que no dia da campanha colocaram pesos de verdade para eu segurar. Além de fazer carão e mostrar o sapato, eu estava fazendo uma leve musculação", disse ela.

A ruiva ainda relembrou outro momento: "Ah, ainda teve outro momento, em que eu precisei ficar me tacando umas 50 vezes", comentou ela, ao compartilhar um vídeo em que precisava ficar pendurada e depois 'fazia uma pose com as pernas apoiadas no chão'.