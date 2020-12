Giulia Be e Luan Santana reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 18:39 | Atualizado 05/12/2020 19:03

Rio - Giulia Be publicou um vídeo com Luan Santana no Instagram, neste sábado, e levou os internautas à loucura. Os dois aparecem dançando em um camarim do Projac, pouco antes de participarem do programa de Luciano Huck.

"Para vocês verem as coisas que eu e @luansantana realmente fazemos no camarim do Projac.", escreveu na legenda.

E é nítido que os internautas torcem por um romance entre os dois. "Shippo muito", "Meu casal" e "Casal Perfeito" foram alguns dos comentários do vídeo.

Vale lembrar que a cantora foi apontada como a pivô do fim do noivado entre Luan e Jade Magalhães. Os boatos de que os dois teriam um affair também teria sido o motivo fim do namoro de Giulia Be com o cantor Chady.

Os dois, no entanto, já negaram que role algo além de amizade entre eles.

