Gretchen reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 18:56

Rio - Gretchen mandou um recado para os críticos de plantão através do Instagram, neste sábado, ao posar com vários looks diferentes. Alguns deles eram bem coladinhos e sensuais.

"Como tem muita gente incomodada com as roupas que eu uso, então, aqui vão muitos looks pra poderem meter o pau o quanto quiserem. Porque o corpo é meu, quem manda em mim sou eu. Ninguém paga minhas contas e eu uso e posto aqui o que eu quero, do jeito que eu quero. Por isso é bom a gente ser livre", desabafou.