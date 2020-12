Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Anitta esbanjou sensualidade ao posar para fotos com um vestido longo e brilhante, que ressaltava suas curvas. A Poderosa publicou os cliques no Instagram, neste sábado, ao lamentar o fato de não ter ganhado um prêmio de LOS40, maior rádio de música do mundo de língua espanhola.

"Para @los40spain ... Não ganhei o prêmio, mas tenho indicações e fiquei bonita demais para não postar a foto", escreveu ela na legenda, em espanhol.