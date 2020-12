Pedro Sampaio faz nova tatuagem e ganha declaração de Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 21:43

Rio - DJ Pedro Sampaio deu seus fãs com uma pulga atrás da orelha, neste sábado, ao publicar uma foto de sua suposta nova tatuagem, no Instagram Stories. Trata-se do nome Larrisa.

fotogaleria

Publicidade

Os fãs logo associaram o nome à Anitta, já que seu nome de batismo é Larrisa, e especularam que pode vir uma futura parceria entre os dois por aí. Mas há quem acredite que o nome da nova música do DJ é Larissa.

Em sua rede social, a Poderosa compartilhou a imagem e escreveu: "Te amo @pedrosampaio".