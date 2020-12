Fátima Bernardes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 21:07 | Atualizado 06/12/2020 21:11

Rio - Fátima Bernardes foi operada, neste domingo, para tratar um câncer de colo de útero em estágio inicial. A informação foi dada no Fantástico, da TV Globo.

De acordo com a equipe médica correu tudo bem. O tumor estava no endométrio, o tecido que reveste o interior do útero.