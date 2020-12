Por O Dia

Publicado 07/12/2020 08:42 | Atualizado 07/12/2020 09:16

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes passou, neste domingo, por uma cirurgia após ser diagnosticada com um câncer no útero, o qual ela revelou publicamente na última quarta-feira . Além do Fantástico, que divulgou que Fátima "passa bem" , o namorado Túlio Gadêlha comentou sobre a cirurgia de Fátima nas redes sociais. O deputado federal ainda revelou uma possível data de alta.