Publicado 07/12/2020 10:30 | Atualizado 07/12/2020 10:39

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes, que passou por uma cirurgia neste domingo, agradeceu o carinho e apoio dos fãs no Instagram, nesta segunda-feira. Fátima compartilhou um vídeo em que a Patrícia Poeta, que a está substituindo no "Encontro", e mais colegas fazem uma homenagem a ela. "Gratidão. Quantos amigos queridos, quantas mensagens lindas. Saudades de todos", escreveu a apresentadora.

Algumas horas após a cirurgia, Túlio Gadelha, namorado de Fátima, falou sobre a operação. "Deu certo! As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa", disse.

Fátima Bernardes foi diagnosticada com um câncer no útero em estágio inicial. A apresentadora falou sobre o assunto em uma publicação no Instagram no dia 2 de dezembro. "Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", escreveu na ocasião.