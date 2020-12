Maraisa Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 12:42

Rio - A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com a irmã Maiara, surpreendeu os seguidores com uma habilidade inusitada. No Twitter e no Instagram, ela compartilhou um registro audiovisual em que surge tomando uma garrafa long neck de cerveja em apenas dez segundos.

“Duvido você fazer igual”, desafiou ela, que aparece no registro de maneira bem confortável, sem maquiagem e com roupinha básica, somente usando um top e jeans, deixando em evidencia a barriga chapada e a cintura fininha.

Nos comentários, os fãs da artista, claro, não deixaram de fazer brincadeiras e piadas com essa habilidade especial da artista. “Mais rápida que Usain Bolt”, brincou uma seguidora. “Difícil não é virar a garrafa, o difícil é beber assim e ter essa cinturinha”, confessou uma segunda admiradora. “Eu não faço essas coisas e mesmo assim não tenho barriga chapada! Cara, ajuda ai?”, disse um terceiro seguidor.

