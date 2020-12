Nicette Bruno foi internada com covid-19 Globo/Paulo Belote e reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 13:56 | Atualizado 07/12/2020 14:04

Rio - A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, não teve alteração em seu estado de saúde. A informação é do boletim médico divulgado pela assessoria da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira.

Portanto, o boletim médico permanece como o do último sábado. "A paciente Nicette Bruno segue internada na UTI da Casa de Saúde São José. O quadro respiratório apresentou discreta melhora novamente, mas houve piora da função renal e necessidade de hemodiálise. Continua sedada e dependente de ventilação mecânica. O quadro ainda é considerado grave. Segue sob cuidados intensivo".

Nicette Bruno está fora da TV desde o fim de março deste ano, quando fez uma participação especial na novela "Éramos Seis". Bárbara Bruno, uma das filhas de Nicette, agradeceu as orações nesta segunda-feira. "Obrigada a todos pelo carinho e orações! Vamos em frente, mãe!".

Paulo Goulart Filho também falou sobre a mãe nas redes sociais nesta segunda. "Mãezinha do coração, seguimos em oração. Logo estaremos juntos novamente! Seguimos com fé!".